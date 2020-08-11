根據大陸媒體報導指出，在本賽季結束後，曾創下8次奪冠紀錄的八一男籃將正式解散，退出CBA聯賽。

成軍於1955年的八一男籃，隸屬於中國人民解放軍八一體工大隊，也是目前CBA唯一一支不簽外援的球隊。八一從1995-96賽季至2000-012000-01球季完成CBA六連霸壯舉，這段期間培養出阿的江、劉玉棟、李楠、范斌、張勁松、王治郅等眾多好手，當中又以王治郅勇闖NBA最具知名度，且王治郅更是目前球隊的總教練。

然而由於體制上的限制，導致八一隊的實力每下愈況，2010-11球季結束後就不曾闖進季後賽，戰績年年墊底，2018-19球季球隊從浙江寧波搬遷到江西南昌，並且以特邀方式參加CBA，本季例行賽結束八一再度成為爐主，因此傳出球季結束後將解散。

大陸媒體表示，過去兩個賽季，八一男籃均是以特邀參賽球隊的身份參加CBA聯賽的，參加CBA聯賽的主要目的之一就是備戰2019年軍運會，如今八一退出CBA，寧波富邦集團將重新獲得CBA參賽資格。

八一男籃解散後，八一的球員也將首先完成退伍轉業手續，然後由軍委訓練管理部軍事體育訓練中心和中國籃協協商解決八一男籃解散後球員的註冊問題。鄒雨宸、雷蒙、田宇翔、付豪等年輕優秀球員勢必會成為其他球隊爭奪目標。

(中時 )