知名兒童劇團「蘋果劇團」父親節時以輕鬆活潑的表演，與新莊親子同歡。（新莊區公所提供／許家寧新北傳真）

蘋果劇團暑期為新莊小朋友帶來精采劇碼、帶來歡笑。（新莊區公所提供／許家寧新北傳真）

喜愛戲劇的小朋友久等了！隨著疫情趨緩，新莊兒童藝術季在父親節邀請國內知名兒童劇團「蘋果劇團」演出造成轟動，15日新象劇團接續於丹鳳國小登場，邀請小演員一起與劇中主角粉墨登場，打造一場屬於自己冒險的奇幻旅程。

新莊區長朱思戎表示，每年都讓小朋友引頸期盼的新莊兒童藝術季，原定於兒童節前後演出，因疫情而延期，隨著疫情趨緩，配合暑假到來，公所特別邀請知名兒童劇團前來新莊演出，8日晚上在陽光草坪為小朋友帶來《章魚怪盜與龍王法杖》。

新象創作劇團將接力在15日晚上7點，於丹鳳國小風雨操場演出《驢子逃跑了》，看從農場逃跑的驢子和森林中小動物們組成的表演團隊如何讓女王重展笑顏吧，透過主角驢子嘎嘎和森林小動物們，生動闡述「天生我材必有用」的真正意涵。

演出融合雜技、舞蹈、音樂與戲劇等多種表演形式，除了吸睛的視覺效果還有精心創作的動人詞曲，看從農場逃跑的驢子和森林中小動物們組成的表演團隊如何讓女王重展笑顏吧！另外可愛的「慢飛天使」們也會參與演出，展現令人驚嘆的雜技技能。

此外，現場還有各機關政令宣導攤位，包含中輟與人口政策、廉政、稅捐等，將嚴肅的政令議題轉換成輕鬆有趣的小遊戲，挑戰成功就能獲得精美小禮物，數量有限，送完為止，活動配合防疫措施，請來看劇的大小朋友們戴上口罩，一起用心防疫、開心追劇。

(中時 )