中華郵政公司寶島風情系列郵票，以南投縣日月潭、集集綠色隧道、清境農場及合歡山暗容公園為主題的郵票，將於12日在日月潭向山遊客中心首發，現場臨時郵局提供「臨時郵局戳」及「風景郵戳」讓集郵民眾蓋戳蒐集。

南投郵局局長王月珍表示，為協助推展台灣觀光，讓民眾感受寶島豐富的景觀風貌，此次以南投縣景點為主題，發行一套4枚郵票，藉由郵票讓全世界能看見南投縣優美自然、恬適壯闊的好風光。

配合南投美景郵票首發，附帶發行的集郵產品包括首日封、貼票卡、護票卡、活頁集郵卡、首日戳低值封及套票封等。

即將發行的4枚郵票主題，都是聞名遐邇的景點，其中，比較特殊的是合歡山，被譽為東南亞最佳觀星點，南投縣政府等單位聯合向國際暗天協會，申請成為國際暗空公園，並已獲得認證，成為亞洲第3座國際空公園。

南投縣7大觀星祕境，包括合歡山、日月潭、清境農場、杉林溪、猴探井、惠蓀林場與奧萬大，縣府推動星空觀光，舉辦南投星空季主打星空小旅行，提供專業天文望遠鏡讓遊客體驗，並由天文老師專業解說；9月19日將在合歡山鳶峰，舉行全國第一座觀星友善平台開幕，同時舉辦星空音樂會。＃寶島風情 ＃郵票 ＃合歡山 ＃日月潭 ＃清境農場 ＃杉林溪 ＃猴探井 ＃惠蓀林場 ＃奧萬大 ＃觀星

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