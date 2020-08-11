倫元投顧分析師陳學進表示，11日台股呈「開低震盪走低」格局，終場下跌113.81點作收，跌幅0.88％，收在12,780.19點；櫃買指數終場下跌1.68點作收，跌幅1.02％，收在162.56點；三大法人進出方面，外資轉賣50.39億元、投信續賣5.91億元、自營商轉賣0.38億元，惟外資法人於台指期貨市場上持續減碼1,196口多單，累計淨多單部位為27,953口，心態呈現謹慎中性偏多。

觀察上市櫃公司7月營收，單月總營收達3.04兆元，月增4.6％，年增2.5％，寫下歷年最旺7月。另外，多檔股票11日股價表現強勢，如：欣興受5G、HPC及聯發科訂單加持，股價持續大漲再創新高；陽明受惠各國重啟經濟活動，租船市場遠洋線貨櫃船租價翻倍，股價亮燈漲停。

個股方面，本周納入投資組合的申豐（6582），第一季每股盈餘1.21元，第二季再繳出每股EPS 3.25元的好成績，配合多方趨勢向上、內外資法人大戶心態偏多不變下，只要量價不失控，後市將有大漲再創新高的機會。

展望後市，下半年隨蘋果及非蘋陣營拉貨效應，預期8、9月營收可望逐月推高；就技術線型來看，目前短中長期均線仍呈多頭排列向上，且指數未破月線12,542或約在12,500點的重要關卡，操作仍需守穩重要關卡支撐。

(工商 )