豐銀投顧分析師羅雅渝表示，11日美股道瓊指數上漲357點，美股四大指數僅那斯達克指數下跌0.39％。台股11日開低走高，一度站上12,906點，關前震盪幅度加大，跌破12,800點。加權指數終場下跌113.81點，收在12,780.19點。櫃買指數收在162.56點，下跌1.68點。
觀察重要電子權值股，台積電11日下跌1.5％、聯發科下跌逾1.84％、聯電下跌1.18％，皆破5日線；鴻海季線上下遊走，終場下跌0.86％；大立光除息每股配發79元，股價紅翻黑，貼息35元作收。
以技術面觀察，台股價跌量縮，日K線跌破12,786點，技術指標日KD交叉向下。櫃買指數日線連四黑，收盤股價破月線，技術指標日KD呈死亡交叉，10日線向上交叉月線。
個股方面，本周納入投資組合的立隆電（2456），7月營收年增13.15％，競爭優勢客戶涵蓋領域廣泛。SMD V-Chip鋁電容排全球第三，產能為第四名約兩倍以上，自有鋁箔廠良率媲美日廠。
展望後市，台股多頭趨勢不變，短線個股輪動快速。適逢第二季財報揭露高峰期，建議投資人留意具基本面支撐、股價偏低個股。
(工商 )
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