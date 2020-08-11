逐洞賽│啟發投顧分析師楊基政 17:412020/08/11 工商 柯宗沅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 啟發投顧分析師楊基政表示，美股那斯達克指數屢創歷史新高，大盤11日維持7月28日長黑K棒高點與月線區間整理，櫃買指數則大幅拉回，盤面輪動加快，除台積電、聯電作為多頭指標外，ABF載板及NB散熱族群更領先過高，策略上以同步族群與轉機股短打因應，同時留意7月營收佳及高殖利率個股。 個股方面，本周納入投資組合的雙鴻，儘管股價11日高檔拉回，但長線偏多看法不變。 (工商 ) #雙鴻 #台積電 #聯電 #啟發投顧分析師楊基政 #拉回 也許您會感興趣 推薦閱讀 散戶注意！台股凶狠殺尾 專家鐵口明天漲跌 17:292020/08/11 財經 《晨間解盤》半導體設備股恐修正(倫元投顧提供) 07:442020/08/11 財經 《業績-電子零件》南電Q2獲利飆近6年高 H1每股賺2.01元 10:512020/08/11 財經 電子、疫情受惠股聚焦 12檔業績創高 搶先布局 04:102020/08/11 產業特刊 《晨間解盤》量縮上漲 恐量價背離(日盛投顧提供) 08:592020/08/11 財經 外資殺 股王除息跌跤台積疲 台股破12800 14:092020/08/11 財經 掌握預擊流程 詹子賢遠距奪冠 04:102020/08/11 運動天地 大立光除息秀上演 大盤個股輪漲不斷 09:232020/08/11 財經 今日股市備忘錄 04:102020/08/11 證券．權證 《盤後解析》台股停「電」 吹落百點 15:062020/08/11 財經 財經熱門新聞 散戶注意！台股凶狠殺尾 專家鐵口明天漲跌 - 即時 前七月獲利 金控３雄 獲利暴衝 - 財經要聞 - 工商時報 33歲歌手緊抱3檔ETF 自曝股災進場買到快沒錢 - 財經 台股天價後小心天黑 明天不管漲跌只做一件事 - 財經 疫情恐影響到明年春天 張國煒警告：航空巨頭慘了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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