台鐵局今（11）日宣佈，與全家便利商店合作再次精心研發，以台鐵精神主菜「滷排骨」為關鍵元素，推出第二波包括「經典滷排飯卷」與「排骨肉蛋吐司」等2款中式化鮮食新品，將從12日起，於全台全家便利商店開賣，讓大家享受滿滿飽足感的早餐，充滿活力，迎向防疫新生活，在暑假的尾聲，衝最後一波旅遊。

據台鐵局統計，截至8月3日止，與全家便利商店聯名鮮食合作案共創造7千萬元的營收，其中台鐵權利金收入共計240萬元，換算台鐵排骨聯名產品每個月將近有2千萬的營收，是名副其實的金字招牌。

台鐵局表示，與全家便利商店5月合作推出8款聯名鮮食產品，銷售迄今廣受大眾喜愛，其中以中式系列鮮食銷售最為亮眼，這次推出的2款鮮食產品，其中「經典滷排飯卷」售價為45元，採用去骨里肌原肉，先炸後滷，搭配蛋磚、豆芽等配菜，滿滿餡料，一口咬下好滿足。

另一款「排骨肉蛋吐司」售價為55元，同樣採用先炸後滷的去骨里肌原肉，扎實肉感，搭配奶油香烤帶皮土司與滑順歐姆蛋，傳統風味，創造新式美味。

台鐵局說，第一波鮮食以台鐵各款火車車廂作為外觀包裝，讓消費者在琳瑯滿目的貨架上，一眼就能看到台鐵聯名商品，第二波鮮食仍延續此視覺，以列車承載創新美味鮮食持續開往未來，讓台鐵便當幸福列車滿載著記憶癮味，帶領旅客駛向美食之旅。

(工商 )