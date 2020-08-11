中華民國不動產仲介公會全聯會計劃在9月23日舉行第九屆理事長選舉，台北市不動產仲介公會榮譽理事長黃鵬(言希)今(11)日宣布加入選舉，打破原先可能出現由中華民國不動產仲介公會全聯會首席副理事長張世芳同額競選的局面，黃鵬(言希)提出五大政見及三要外，並強調主打一場君子之爭，並要求選前在各縣市舉辦政見辯論會，希望以理念來爭取選票。

黃鵬(言希)曾任台北市不動產仲介公會第八屆理事長，現任美商ERA易而安不動產董事執行長，今在台北市不動產仲介公會臨時理監事會議當中被推薦為中華民國不動產仲介公會全聯會第九屆理事長參選人。

黃鵬(言希)表示，在這麼短時間決定參選主要是為產業形象正義而戰、為產業民主而戰、為產業進步升級而戰，同時提出五大政見及三要的參選理念。

黃鵬(言希)五大政見包含一、建立不動產流通平台MLS，資訊互助共享；二、成立不動產大數據中心，創造產業發展新動能；三、舉辦不動產高峰博覽會，讓全世界看見；四、推動產業人才培訓新機制、訓用合一；五、結合各大不動產經紀業品牌，提升整體產業服務流程。

另外，黃鵬(言希)也提出三要；也就是公會要民主、產業要進步、大家要賺錢，為未來就任之後的願景及目標。

黃鵬(言希)希望能讓絕大多數的會員公司，能更清楚的了解這屆理事長參選人的理念及政見，在盡可能的情況下，在各縣市舉辦候選人的公開辦論會，至少在六都舉辦政見發表及辯論會，且以直播方式讓一般消費者也都可參與，使公會的選舉運作能真正落實民主化。

(時報資訊)