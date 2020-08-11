台積電(2330)今(11)日召開董事會，通過配發2020年第二季度每股現金股利2.5元，除息交易日為2020年12月17日。並通過資本預算約新台幣1528.78億元。

台積電為季配息，今年5月12日董事會已通過2020年第一季度每股現金股利2.5元，除息交易日為9月17日。台積公司維持穩定增加的股利政策，2020年獲利可望再創新高，全年度股利可望穩定增至10元。

台積電今(11)日召開董事會，核准配發2020年第二季之每股現金股利2.5元，其普通股配息基準日訂定為2020年12月23日，除息交易日為2020年12月17日，並將於2021年1月14日發放。

台積電持續發展先進製程，今年資本支出預計達160至170億美元新高；今日董事會核准資本預算約52億7160萬美元(約新台幣1528億7810萬元)，內容包括如下：1、建置及擴充先進製程產能；2、建置特殊製程產能；3、建置先進封裝產能；4、廠房興建、廠務設施工程及資本化租賃資產；5、2020年第四季研發資本預算與經常性資本預算。

台積電並決議持續發債；董事會核准於不高於10億美元之額度內募集無擔保美元公司債，並核准於不高於30億美元之額度內，為公司百分之百持有之海外子公司TSMC Global募集無擔保美元公司債提供保證，以支應公司產能擴充之資金需求。

此外，今日董事會核准擢升公司業務開發組織副總經理張曉強為資深副總經理。

(時報資訊)