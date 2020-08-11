奇鋐(3017)搶攻伺服器/資料庫中心有成，拿下美系兩大營運商訂單，帶動公司第2季毛利率攀升至14.32%，營業淨利達9.51億元，創下單季歷史新高，單季稅後盈餘達5.67億元，年增1.45倍，累計上半年每股盈餘為2.16元，由於今年第4季及明年第1季有新客戶開始出貨，奇鋐副總經理陳易成表示，雖然第3季營收與第2季持平，但獲利有機會比第2季好，下半年業績亦有機會比上半年好。

奇鋐今天下午舉行法說會，奇鋐近幾年將產品重心轉向通訊及散熱相關產品，其中通訊產品包括：5G AAU、風扇及散熱模組三大部分，至於伺服器/資料庫中心產品則包括機殼、VC(均熱片)及風扇，經過公司多年努力，目前已拿下美國微軟及亞馬遜訂單，並已開始出貨，伺服器/資料庫中心，以及通訊產品也成為公司今年第2季獲利大躍進的推手。

就上半年產品別來看，散熱約佔營收55.42%，其中3C產品散熱約佔23.39%，通訊產品約佔18.9%，伺服器及資料庫中心約佔12.08%，其他約佔1.05%，電腦機箱及系統約佔35.57%，其中PC/AIO約佔26.11%，伺服器及資料庫中心約佔7.06%，通訊產品約佔2.4%；至於週邊產品約佔9.02%。

受惠於產品組合優化，以及工廠製造改善，奇鋐第2季合併營收為116.05億元，季增55.01%，年成長22.36%，營業毛利為16.62億元，季增86.96%，年成長73.56%，單季合併毛利率為14.32%，季增2.44個百分點，年增4.22個百分點，營業淨利9.51億元，季增1.68倍，年增3.6倍，創下單季歷史新高，單季稅後盈餘為5.67億元，季增1.92倍，年成長1.45倍，單季每股盈餘為1.61元；累計上半年合併營收為190.91億元，年成長16.42%，營業毛利為25.51億元，年成長41.63%，合併毛利率為13.36%，稅後盈餘為7.62億元，年成長85.24%，每股盈餘為2.16元。

奇鋐表示，雖然PC/AIO下來，致使第3季營收可能與第2季持平，但資料庫中心/伺服器及機殼會成長，佔比有機會拉升到40%以上，帶動毛利率及獲利可能比第2季好，由於美系及陸系客戶將於今年第4季到明年第1季開始出貨，下半年業績會比上半年好，明年公司亦有機會拿下騰訊、百度及FB等客戶，公司目標是毛利率一季比一季好，進而推升公司獲利穩定成長。

(時報資訊)