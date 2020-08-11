國產(2504)上半年合併營收為84.96億元，稅後淨利10.69億元，獲利年增183％，每股盈餘達0.75元，較去年同期0.24元呈倍數成長。國產指出，台商回流持續增溫與擇優出貨策略奏效，加上業外收入挹注，推升上半年業績表現出色。

國產上半年稅後淨利突破10億元，達10.69億元，年增183%，每股盈餘0.75元。國產指出，受惠台商回流實質建廠、全台高端廠辦混凝土需求強烈，加上公司近年佈局科技行控服務、國產安心建材履歷以及擇優出貨的策略奏效，讓高端混凝土出貨量不斷大幅增加，國產營運成績相當亮眼。

國產強調，目前台商回台投資設廠僅僅處在初步階段，未來在電子大廠群聚效應的帶領下，台商回流會如鮭魚潮般前仆後繼，這些重大投資一旦形成龐大的房建與商建的規模經濟需求之後，更會帶動全台各重劃區域的快速發展。

另外，再加上8年8000億前瞻基礎等公共建設加快推動、容積獎勵催化都更危老重建形成規模，都會讓高端混凝土需求一季比一季更為強烈，對營運將有正面助益。

國產強調，目前在全台擁有28座混凝土廠，各區域均具有龐大的協同作業能力，不僅能靈活調度、相互支援，還具備高供應能力，且積極推動確保全台建築結構安全的「國產安心建材履歷」，也逼近1500新案，因此國產建材無論在廠辦、房建或是公共建設的混凝土市場，特別在高獲利的高端混凝土產品方面，都非常具有競爭優勢，加上第4季傳統旺季到來，今年營運表現樂觀以待。

(時報資訊)