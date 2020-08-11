據俄羅斯衛星通訊社11日報導，俄羅斯總統普丁宣布，俄首款新冠病毒疫苗註冊成功，而他兩名女兒其中一人也已經接種疫苗，身體狀況良好。

普丁在政府成員會議上表示：「據我所知，今天上午已註冊，新冠病毒疫苗全球首次註冊。我希望，我們的外國朋友也可以推進相關工作，在市場上，在藥物和疫苗市場上能夠出現足夠多的可用產品。」他要求衛生部長穆拉什科更詳細地報告這一情況。

普丁指出：「雖然我知道這一疫苗相當有效，可以形成穩定的免疫力，我重申，疫苗已通過了所有必要檢查。」 普丁希望世界上慢慢會出現更多新冠疫苗，他還希望新冠疫苗盡快投入量產。

俄衛生部長穆拉什科表示，俄羅斯首支新冠疫苗將在兩個平台生產，包括加馬列伊中心。穆拉什科說，俄羅斯已註冊的首支新冠疫苗表現出高效性和安全性。他表示，將繼續對首支新冠疫苗進行有數千人參與的臨床測試。

(中時 )