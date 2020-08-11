網友在臉書PO照，加註「佔領分部」文字，照片是台中一中校門口的校名「中」字，掛著1只台南一中小書包，此舉引發兩校學生及校友網路論戰。（翻攝臉書「黑特南一中2.0」／陳淑芬台中傳真）

「誰是真一中？」簡稱都是「一中」的台中一中及台南一中學生網路論戰！網友在臉書PO照，照片是台中一中校門口的校名的「中」字，掛1只台南一中小書包，並加註「佔領分部」。貼文引發兩校網友互批筆戰，有人說：「為校正名」、「一中各表」、還有人比起兩校錄取台大醫科人數，也有人說：「為什麼不好好把時間拿去讀書呢？」

台中一中與台南一中兩校一般各被視為台中、台南的男生高中第一志願，且兩校都簡稱「一中」，近來學生及校友之間在網路有「真一中」犀利幽默的爭論，互批對方是「台南分校」、「台中分校」，雙方舌槍唇戰引發校園矚目。

有名網友6日在臉書「黑特南一中2.0」貼照，拍攝地點是台中一中校門口，校名的「中」字上，掛著台南一中的小書包，並加註「佔領分部」。

此舉在網路發酵，有網友延伸發揮，貼出3人穿著有台南一中字樣上衣，在台中一中校門口合照，表情動作都頗誇張；有網友留言「為校正名」、「召集各路人馬，直接掛滿男一中小書包好了」、「台中一中真一中，建國中學哪根蔥」、有人幽默留言「升學率拼不贏，就比生育率，我們魯蛇應該沒有台中分部這麼多」。

有網友回嗆「台大醫科人數，中一中16人、南部學店分校一中0人」；「致南部分校，到底憑什麼這樣挑釁」，並講述台中一中校史；也有人批評起台南嗜糖的飲食。

有人怒批「有這個時間佔領，為什麼不好好把時間拿去讀書呢？」；也有不少網友持平留言，「到底有什麼好戰的，為什麼是以台大醫科當標準，台灣社會傳統價值觀就是這麼爛」；有人說「我以為考上一中分數的人，都能夠有判斷能力，知道真一中只是玩笑，掛書包無傷大雅」。

(中時 )