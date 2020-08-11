高雄政府近年陸續完成幾項重大建設，像是輕軌捷運計畫、高雄鐵路地下化、推動愛河流域景觀改造、美術公園綠美化等，使附近區域成為推案熱點，也是台商帶著大批資金回流，購買不動產的指標。其中，占地144公頃的美術館特區，擁有1/3綠覆蓋率及良好生活機能，成為豪宅聚落的寶地，而距離高雄市立美術館走路只要5分鐘的「京城美術皇居」，以炫彩亮麗的藝術建築外觀示人，更擁有全台最長空中泳池會館，開價每坪 30 萬元起，成為此區CP值最高的新推案！

現場蘇專案表示，以高雄市四個特區來說，農16特區、亞灣特區、美術館特區、文山特區中，美術館特區是四個中的主推，經過高雄市政府重大建設的興建，原住戶不願意搬離，反而外地客想移居到此，而且美術館特區已經沒有多餘空地可以興建房屋，因此建案更顯珍貴，再加上二手屋價格不斷攀升，導致預售及新成屋售價陸續突破過往新高，台商帶著大批資金回流也選擇美術館特區作為投資標的，可見未來發展趨勢指日可待。

「京城美術皇居」圓形廣場/截取自官網

「京城美術皇居」位在高雄市美術東二路旁，擁有閃耀繽紛的藝術建築外觀，顏色總數多達20多種， 是高雄最醒目的大型藝術地標。每個顏色都經由精密計算與美感配置而成，以最貼切、縝密的手法，跨世紀重現PAUL KLEE保羅·克利大師的經典夜火名畫，使美術館特區的建築不再是清一色的黯淡灰白，而是進入創新活力的彩色時代。除了建築外觀之外，內部也以「藝術」貫穿整棟建築設計風格，結合了17到20世紀的古典主義、印象主義及超現實主義，使其成為全台唯一軟硬體藝術風格一致的特色建築。

29樓休閒會館多功能圖書閱覽區結合整面玻璃牆 /截取自官網

京城建設「美術皇居」在頂樓特別規劃全台僅有的50米、池底印有梵谷名畫「星空」的空中無邊際泳池，以及空中花園賞景區，住戶可以眺望美術館園區、左營軍港、北高雄市區及柴山夜景，飯店式享受在家就能獨有；29樓休閒會館更規劃整層豐富的休閒設施，多功能圖書閱覽區結合整面玻璃牆，一望無際的視野打造舒適無壓力的環境；此外，還有宴會廳、電影院、健身房、兒童遊戲室、廚藝家政教室、美式運動吧等等，在家就能享受多元休憩活動。

空間遼闊、器材多元的健身房/截取自官網

為了住戶居住安全，「美術皇居」採用的建材也一點都不馬虎，使用日本專利最新工法「中空樓板」，可杜絕上下層噪音，而且特殊輕量高剛性安全結構，可以減少地震受力情形，更具備高隔熱性，使熱量減半進入屋內，使住戶享受寧靜、舒適溫度的居住體驗。此外，也採用了美國防震科技公司研發的ＥＰＳ制震器，是美國國家級公共工程與台北藝術中心指定使用的建材，可有效減緩地震對建築的衝擊，減少結構受力程度，而達到抗震效果。

「美術皇居」擁有便捷的交通，距離台鐵步行3分鐘即可抵達，開車前往捷運站或國道十號也只要10-15分鐘；附近校區則鄰近中山國小、七賢國中，是需要遷戶設籍至此一段時日才有可能就讀的明星總量管制學校。此區屬於純住宅區，但商店集中方便，附近更有5-6間銀行，藝文、醫療也都應有盡有，生活機能成熟便利。「美術皇居」基地面積約3008坪，坪數規劃為58~120坪、3~4房，樓層規劃是地上29樓、地下4樓，每坪開價 30 萬元起跳。想要入住藝文特區並擁有優質的居住體驗，絕對要搶要快，現在絕對是入手時機！

(中時新聞網)