南投市嘉年華KTV前，10日凌晨2點多，發生聚眾鬥毆案件，南投警方成立專案小組，調閱監視錄影器後，循線逮捕涉嫌打人的周姓男子等3人，偵訊後依刑法妨害秩序罪，移送南投地檢署偵辦。

南投警分局長潘金葉表示，案發後，警方立即成立專案小組主動介入調查，火速逮人，並清查在場助勢者，將全數通知到案依法偵辦；由於民眾在KTV前聚眾鬥毆，影響治安觀感，警方將持續規畫高強度、高頻率臨檢勤務，連續執行威力掃蕩，展現警方維護治安的決心。

警方指出，在KTV前鬥毆的雙方人馬中，都有原本就熟識的人，但因為喝酒後發生口角，進然演變為鬥毆事件！

潘金葉表示，為防杜暴力事件，警方將邀集有飲酒場所業者座談，勸導業者負起社會治安責任，遇有民眾滋事時，必須主動通報警方，積極配合執法；針對配合度較低的業者，將持續規畫掃蕩勤務，及運用第三方警政等行政手段強力約制，防止再犯，淨化轄內治安。

警方指出，依刑法妨害秩序罪「於公共場所或公眾得出入之場所，聚集三人以上施強暴脅迫者」，及攜帶兇器、危險物品加重處罰，在場助勢之人併罰，以壓制聚眾鬥毆情形，還給社會大眾安寧的生活空間。

(中時 )