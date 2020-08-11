在經濟不景氣的時代，不少人出社會後都希望有份穩定又高薪的工作，但究竟是多少的薪水，對你而言才算是高薪呢？有名網友在批踢踢發文表示，之前曾有人討論「年薪90萬元」非常低薪，讓他相當疑惑，因為這個年薪「已經贏過80%的受薪階級了」，而貼文曝光後，也讓兩派網友吵翻天，更有人砲轟「可是基本工資沒漲又很悲憤」。

原PO在批踢踢寫下，先前曾有另名網友認為，自己年薪90萬元實在非常低薪，於是到行政院主計總處薪情平台查詢，發現其實年薪90萬已經贏過80%的受薪階級了，忍不住想問「他身邊的人，是不是都非常高薪啊？」

從行政院主計總處薪情平台查詢可見，全年總薪資為90萬元，若與全體受僱員工比較，總薪資介於第8及第9十分位數區間內，有10％的受僱員工總薪資與您落在相同的區間，有80％的受僱員工總薪資低於您所在的區間，有10％的受僱員工總薪資高於您所在的區間。

(圖/取自行政院主計總處薪情平台)

而這篇貼文曝光後，也掀起網友討論，有一派網友認為「如果是剛畢業的90萬算高薪了」、「看住哪吧！住台北有點低」、「認真說，看年齡，如果是30歲以上真的普通。30以下還算不差」、「看幾歲吧」、「看年紀23歲90跟33歲90觀感上就差很多」。

還有另一派網友則痛批政府，「可是基本工資沒漲又很悲憤」、「之前賴功德說平均月薪五萬，一堆鄉民崩潰說不到的要功德幫」、「低能政府」、「有家靠月薪四萬都高，沒家靠年薪200還是要繳房貸還被排富」。

(中時新聞網)