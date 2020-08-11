永誠投顧分析師李忠興表示，史上最寬鬆的貨幣措施為股市帶來支撐，加上市場對疫苗研發進展深具信心，美股道瓊指數10日在景氣敏感股的帶動下，終場大漲358點，創3月觸底反彈以來新高，反觀那斯達克指數受臉書、微軟、亞馬遜等尖牙股拉回影響，下跌0.39％。

台股11日開低震盪，盤中雖一度翻紅，但尾盤在跌勢擴大仍失守12,800點整數關卡，終場收在12,780.19點，下跌113.81點，跌幅0.88％，成交值為2,066億元。

櫃買指數逢7月23日高點167.84點頸線壓力，連4日收黑，11日更失守10日均線支撐，加上盤面主流節能、風電族群紛紛轉弱，強彈的生技股同步拉回，投資人擔憂短線轉空的心態表露無遺。但櫃買指數若要做右肩型態，籌碼上就不得不洗乾淨，後續才有望彈得高、漲得久，且在大戶持續偏多操作下，強勢股拉回作多看法不變。

個股方面，本周納入投資組合的茂迪，受惠台積電擴大購買綠電，太陽能漲價題材發威，半年報轉虧為盈，激勵股價11日再度亮燈漲停，後市看法偏多不變。

上市櫃公司7月營收已公布完畢，半年報也陸續接露，短線強勢股近期卻逢利多拉回，主因在於股價已領先反應，大戶趁利多公布時獲利拔檔，投資人應趁強勢股拉回進場承接，並留意法人籌碼變化。

投組表現：

茂迪（6244）表現最佳，台積電擴大購買綠電，太陽能漲價題材發威，半年報轉虧為盈，激勵股價11日再度亮燈漲停，後市看法偏多不變。

金益鼎（8390）表現最差，外傳打入台積電供應鏈，加上金價屢創歷史新高，上年財報成績亮眼，惟股價連兩日拉回。

盤勢預測：

史上最寬鬆的貨幣措施為股市帶來支撐，加上市場對疫苗研發進展深具信心，美股道瓊指數10日在景氣敏感股的帶動下，終場大漲358點，創3月觸底反彈以來新高，反觀那斯達克指數受臉書、微軟、亞馬遜等尖牙股拉回影響，下跌0.39％。

台股11日開低震盪，盤中雖一度翻紅，但尾盤在跌勢擴大仍失守12,800點整數關卡，終場收在12,780.19點，下跌113.81點，跌幅0.88％，成交值為2,066億元。

櫃買指數逢7月23日高點167.84點頸線壓力，連4日收黑，11日更失守10日均線支撐，加上盤面主流節能、風電族群紛紛轉弱，強彈的生技股同步拉回，投資人擔憂短線轉空的心態表露無遺。但櫃買指數若要做右肩型態，籌碼上就不得不洗乾淨，後續才有望彈得高、漲得久，且在大戶持續偏多操作下，強勢股拉回作多看法不變。

上市櫃公司7月營收已公布完畢，半年報也陸續接露，短線強勢股近期卻逢利多拉回，主因在於股價已領先反應，大戶趁利多公布時獲利拔檔，投資人應趁強勢股拉回進場承接，並留意法人籌碼變化。

(工商 )