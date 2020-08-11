集集鎮立幼兒園進行三大升級，更新教室櫥櫃、整修兒童廁所、引進學習區探索遊戲課程；集集鎮長陳紀衡表示，幼兒教育是國家發展的基礎，寬敞的教學環境及啟發性學習方式，有助於孩子們快樂學習、激發潛能。

陳紀衡表示，集集鎮立幼兒園突破傳統式教育，讓孩子自主學習，今年5月申請教育部國民及學前教育署，補助公私立幼兒園輔導計畫─專業發展輔導，引進「學習區探索遊戲課程」；新學年的分班採混齡制，分為中大班與小中班，混齡能有效提升學習，因為年長的孩子會指導幼小的弟弟妹妹，培養良好的同儕互動，而幼小弟妹長期與較長者相處，口語發展也會進步更快。

課程規畫讓孩子先在戶外充分地探索暖身，如照顧植栽等，並使用開放性遊具運用大肌肉，最後回到教室學習區玩遊戲；學習區打破以往教室內學生排排坐的常態，教室分成數個學習區，包括數學區、語文區、積木區、美勞區、烹飪區等，各有不同教具與遊戲，讓孩子們自由選擇。

輔導員李素蘭老師表示，遊戲能抓住孩子的好奇心，並讓他們在有趣的活動中探索新事物；因為課綱的理念為「知識、能力、態度」，以往的教室排排坐只能提供知識，唯有讓孩子做中學，才能提升能力與態度。

(中時 )