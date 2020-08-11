民間有個傳說，「地上的東西不要亂撿，尤其是紅包或是錢」因為這極有可能是找冥婚的習俗。近日就有一名男網友，在回家路上時，看到地上有張百元鈔票，撿起來仔細一看，上面竟畫有符咒，讓他擔憂自己是否會被詛咒，沒想到網友看到照片時卻說但定的說，「這是泰國的招財錢母。」

該名網有貼出被畫符咒的百鈔。(圖擷取自爆廢公社公開版)

男網友貼出撿到的百鈔，可以看見上面有金色筆跡畫出符咒。(圖擷取自爆廢公社公開版)

原PO昨(11)日在爆料公社公開版上貼出一連串照片，並表示，自己昨日在回家路上時，在一家便利商店前看到地上有張百鈔，沒想到撿起一看，是張被折起且上面用金字畫滿，看起來像是符咒，讓他嚇的趕緊放到一旁的騎樓，「我沒有打開，不知道會不會被詛咒」，也讓他回到家便趕緊燒香拜拜，洗澡淨身。

貼文一發許多網友也紛紛為他解惑，「這是泰國的招財錢母！放久了會增值」、「泰國的錢母，沒事的」、「通常泰國的錢母都是廟宇的主持僧侶（泰國認證）寫上去並且唸經加持過的，招財用」、「泰國高僧畫的錢母！放在皮夾裡聚財的！」更有網友逗趣留言，「詛咒應該是用血去寫的」、「你不要可以給我50收」、「這沒涉及毀損國幣嗎」。

(中時新聞網)