國巨(2327)公布上半年財報，其中第2季稅後盈餘為32.95億元，季增40.2%，單季每股盈餘為7.01元，累計上半年每股盈餘為12.6元，國巨表示，由於基美(KEMET)已開始完整併入國巨的合併財務報表，使得公司營收結構與產品組合持續優化，營收及獲利可望持續維持成長動能。

國巨第2季合併營收為134.7億元，較上一季增加34.4%，較去年同期增加40.6%，單季毛利率為44.3%，較去年同期增加11.7百分點，營業利益為43.28億元，營業利益率達32.1%，較上一季增加6.5個百分點，較去年同期增加14.9個百分點，單季稅後盈餘為32.95億元，較上一季增加40.2%，較去年同期大幅增加137.5%，單季每股盈餘為7.01元；累計上半年合併營收234.93億元，較去年同期增加12%，合併毛利率為42.6%，較去年同期增加3.4個百分點，營業利益為68.9億元，營業利益率為29.3%，較去年同期增加7.3個百分點，稅後盈餘為56.45億元，較去年同期增加43%，每股盈餘為12.6元。

國巨表示，雖然全球的疫情仍未舒緩且不確定性高，然基美(KEMET)已開始完整併入國巨的合併財務報表，使得國巨的營收結構與產品組合持續優化，未來公司的營運將會聚焦於高階規格的5G、車用、工控、航太、醫療等終端應用，且中國廠區的復工及產能利用率已逐步改善，客戶訂單需求穩健，國巨公司營收及獲利可望持續維持成長動能。

(時報資訊)