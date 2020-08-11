台大醫院神經科基因治療名醫李銘仁1998年到倫敦大學攻讀，為了追索基因原理，他冒險解開英國一隻冰封20、30年的啃腳老鼠基因之謎；在台大行醫18年正值高峰卻返回故鄉雲林，為了一個簡單的大心願--陪父母。

李銘仁兒時家中不富裕，父母種田、養豬、開小雜貨，只為讓孩子接受最好教育，李銘仁後來成了醫師、胞弟是牙醫、妹妹是國小老師，他自認不是頂尖聰明，考上醫學院是「別人讀一遍我讀三遍」的結果。

1998年李銘仁留學倫敦大學攻讀博士，一位病理學教授保留一隻罹患神經病變會自咬腳的老鼠屍體已20、30年（名為MF Rat），但無人解開基因之謎，怕大海撈針卻一無所獲。

皇天不負有心人，李銘仁感謝上帝的幫忙，使他花3年又1個月時間就順利完走這條危險而艱澀的路：從200隻小老鼠中無誤縮小範圍，再套入大老鼠的基因序列，如走鋼索般從30億個鹼基中找到致病的基因。

李的指導教授幾十年後來曾來台演講，特意在投影片放一張李銘仁和那隻老鼠的合照，對台下的神經科醫師說「我很高興李到英國的時候找到這老鼠的突變基因，這真是一個突破。」

李銘仁目前也是台大神經科副教授，他解釋基因像講故事一樣淺白，他說自己從基因最基礎的東西學起，而基因有其極限，了解整個原理就萬變不離其宗，不像數學和工程。

李銘仁在的台大的門診很難掛到號，去年底他卻回到故鄉在台大雲林分院看診，原因很簡單也很重大，為了看年邁的父母，陪他們吃飯和聊天。

李銘仁留英的頭幾年曾遇到從彰基退休的蘭大弼醫師，老醫師「allow time」（聽他講）的觀念從此印刻在心中，他把這句箴言用在家人、病患身上，也以自身為學生的榜樣。

(中時 )