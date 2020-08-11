中國信通院11日公布最新數據，2020年7月大陸國內手機市場總體出貨量2,230.1萬部，年減34.8％。1-7月，大陸國內手機市場總體出貨量累計1.75億部，年減20.4％。

5G手機部分，大陸國內市場出貨量1,391.1萬部，占同期手機出貨量的62.4％；上市新機型14款，占同期手機上市新機型數量的35％。1-7月，大陸國內市場5G手機累計出貨量7,750.8萬部、上市新機型累計119款，占比分別為44.2％和46.5％。

(工商 )