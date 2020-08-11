陸7月手機出貨量 年減34.8％ 18:012020/08/11 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國信通院11日公布最新數據，2020年7月大陸國內手機市場總體出貨量2,230.1萬部，年減34.8％。1-7月，大陸國內手機市場總體出貨量累計1.75億部，年減20.4％。 5G手機部分，大陸國內市場出貨量1,391.1萬部，占同期手機出貨量的62.4％；上市新機型14款，占同期手機上市新機型數量的35％。1-7月，大陸國內市場5G手機累計出貨量7,750.8萬部、上市新機型累計119款，占比分別為44.2％和46.5％。 (工商 ) #大陸國內 #出貨量 #手機 #萬部 #新機型 也許您會感興趣 推薦閱讀 大陸7月汽車銷量年增16.4％ 10:532020/08/11 財經 蘋果或下架微信 iPhone在陸出貨量料跌30％ 11:482020/08/11 兩岸 《業績-鋼鐵》雨季干擾 沛波7月營收月減15％ 10:002020/08/11 財經 《證交所》上市公司7月營收年增2.84％ 半導體業成長最多 15:572020/08/11 財經 《業績-生醫》首場招商大會 羅麗芬7月營收月增14.7％ 08:352020/08/11 財經 陸7月CPI年增2.7％ 超預期 04:102020/08/11 全球財經 IDC：陸2020第二季平板市場出貨量年增17.7％ 16:002020/08/11 財經 上市公司7月營收年增2.84％ 前7月年減2.4％ 15:172020/08/11 財經 中鋼7月營收月增3.2％ 04:102020/08/11 證券．權證 《光電股》市場謹慎看手機需求…大立光填息5成就折返 10:342020/08/11 財經 財經熱門新聞 散戶注意！台股凶狠殺尾 專家鐵口明天漲跌 - 財經 31億威力彩南投得主熱心公益 所得獎金想從事長照 - 財經 前七月獲利 金控３雄 獲利暴衝 - 財經要聞 - 工商時報 無法滿足華為、追不上台積電 陸晶圓龍頭市值慘跌 - 財經 33歲歌手緊抱3檔ETF 自曝股災進場買到快沒錢 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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