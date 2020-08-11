LINE Pay今日表示，自2016年8月推出LINE Pay「愛心捐款」專頁後，為公益團體創建便利的募款平台，也讓用戶的愛心捐助能即時傳遞，2020上半年匯集12.4萬筆慈善捐款，共募得逾6,216萬元善款。

LINE Pay「愛心捐款」平台自2016年8月上線以來，在用戶暖心支持下，每年募款成果持續成長。2020年上半年總捐款筆數逾12.4萬，較去年同期成長逾5成，募款金額總計逾6,216萬元，較去年同期成長超過64％。

其中，也有不少用戶選擇用LINE POINTS捐款，點數捐款的金額占捐款總額的6.86％。從金額來看，單一用戶累積最高捐款金額為27萬2600元；整體透過LINE Pay捐款的捐款頻率上，平均每位達2.71次。

截至目前為止，LINE Pay「愛心捐款」專頁共串連26個公益團體，由公益團體自訂捐款金額，用戶可透過平台了解弱勢族群的各種需求。用戶進入LINE Pay選擇「愛心捐款」後，可選擇欲捐款的公益團體，便可進一步了解各會所有募款需求與用途，決定捐款的指定用途後，填寫捐款人基本資料，並選擇綁定信用卡、簽帳金融卡的LINE Pay帳號或LINE Pay Money進行捐款，也可選用LINE POINTS折抵捐款，即可完成捐款。2020年前三大捐款受益單位分別為財團法人台灣世界展望會、財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會與財團法人弘道老人福利基金會。LINE Pay表示，未來持續優化愛心捐款專頁，與更多公益團體合作，讓弱勢需求被大眾看見，同時也將透過穩定運作的平台及簡易便利的操作方式，讓用戶能隨時隨地以行動捐款將愛心能量傳遞至每個需要的角落，將社會公益正能量發揮到最大。

(工商 )