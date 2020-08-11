為提升外送夥伴的安全與權益，全台最大即時外送平台 foodpanda昨（11）日宣布啟動「外送夥伴360安心計畫」，foodpanda營運總監余岳勳表示，foodpanda集結了國泰世紀產險、新竹駕駛教育中心、特約商店等多方資源，全面升級對全台上萬夥伴的照顧。

余岳勳指出，「外送夥伴360安心計畫」涵蓋外送夥伴從上線前、外送中、下線後，甚至是交通事故後的全方位照顧，每年投入的預算高達數千萬元，foodpanda期許建立更加完善的外送環境。

余岳勳表示，由於外送夥伴用路時間高於一般用路人，foodpanda攜手國泰世紀產險提供外送夥伴全時段保險，包含意外傷害致失能或死亡保障提升至最高新台幣200萬元、意外傷害醫療險實支實付型且最高給付3萬元，保費全額由foodpanda支付，是業界唯一符合台北市自治條例規範的外送平台。

為加強外送夥伴的安全意識，余岳勳說，foodpanda從去年十二月起定期舉辦全方位的道路安全訓練課程，除了邀請警察舉辦道安講習外，更攜手新竹安全駕駛教育中心規劃實地演練，由專業教練親自指導外送夥伴，至今已在6個城市舉辦近20場道安訓練課程，超過五百名外送夥伴共同參與。

為保障夥伴在外送途中的安全，foodpanda不斷精進並優化外送裝備，外送小箱已改版縮小3成的體積，也特別客製獲兩大項安全認證的SOL聯名安全帽做為獎勵。若不幸發生意外事故，foodpanda派單中心將會提供外送夥伴第一時間的協助並聯繫保險公司，事故後仍持續追蹤後續結果，同時邀請外送夥伴參與道安訓練課程。若外送夥伴連續未通過測驗，foodpanda將視情況暫停夥伴服務權益，以防止更多交通意外發生，保障外送夥伴也照顧用路人的安全。

在外送的路上，foodpanda更特別為外送夥伴於全台簽訂超過5,000家的特約商店，包括餐廳、超商、機車維修行以及3C手機行等，讓外送夥伴在各地都可好好休息、補充水份。在「外送夥伴最愛服務排行榜」中，則以foodpanda所提供的餐飲折扣優惠、店家充電服務及超商飲品優惠最受歡迎。即使不在服務期間，foodpanda也舉辦許多外送夥伴專屬社群活動，包含七夕聯誼、籃球聯賽、淨山淨灘等多元活動，更號召外送夥伴參與公益，用外送服務散播溫暖，一起送愛到弱勢族群手中。

余岳勳也並首次公開全台上萬名外送夥伴的樣貌，他表示foodpanda外送夥伴遍佈全台灣，其中，男性外送夥伴佔了近八成，女性夥伴人數與2019年相比已大幅提升至兩成占比。在年齡分布上，則以20至39歲為最大宗，年輕族群占多數，而不論在平日或是周末，外送夥伴的單日平均上線時間皆為3.5小時。

(工商 )