藝術力便當至15日每天開賣，上班族迫不急待嘗鮮，購買創意小物。（新北農業局提供／許家寧新北傳真）

地方觀光行銷出奇招，新北市推出來嗑光和作用藝術力便當小物。（新北農業局提供／許家寧新北傳真）

藝術力便當，標榜金山在地食材，有地瓜野餐墊、白飯毛巾、蔬菜提袋、滷蛋肥皂與鴨肉導覽。。（新北農業局提供／許家寧新北傳真）

新北市政府農業局與朱銘美術館八月起在金山攜手打造「光和作用」光雕藝術展演，並結合金山彩田米、紅心地瓜及鴨肉等在地特色食材，設計成毛巾、野餐墊等造型小物，組合成趣味便當，不但看了相當療癒，兼顧創意行銷在地特產。

「來嗑光，和作用」藝術力便當，外觀標註由金山在地食材做成的，內容物栩栩如生，但仔細看，其實通通不能吃，而是適合夏日造訪金山戶外活動的必備小物，像是將毛巾、野餐墊等，化身為在地食材造型，組合成趣味便當。

包括以金山友善耕作彩田米外型呈現的「友善小農白飯毛巾」、便當裡一定要有的蔬菜─「什麼都裝菜提袋」、金山紅心地瓜造型的「草根地瓜野餐墊」、生根金山「阿原肥皂」之「細菌滾蛋皂」以及用金山鴨肉呈現的「金山包在這張里」活動DM。

即日起至8月15日每天中午在台北南山廣場開賣，滿滿的夏季出遊野餐小物，每日限量40個，每人只要1元就可以把可愛實用的便當帶回家，以另類創意的方式行銷地方觀光，也邀請生活忙碌的上班族朋友，8月到金山來場放鬆心靈充電小旅行！

新北市農業局表示，看得還不夠，朱銘美術館還推出當令產地直送食材的「青農力太極便當」，讓遊客吃飽心更飽，配合8月1日開展北海夜金閃閃「光，和作用」藝術展演，希望藉著這個創意有趣的藝術力便當，讓更多人來前來，感受金山的美好。

(中時 )