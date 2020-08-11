本季效力於北京首鋼的華裔球星林書豪，雖然率領球隊闖進最後四強，可惜1比2不敵由易建聯坐鎮的衛冕軍廣東宏遠，甚至還在第二、三戰遭到對手重擊導致一度耳朵聽不到。林書豪今天在受訪時表示，接下來將好好休息以及放鬆身體，不會看總決賽，等到球季結束後才會考慮是否會繼續留在北京首鋼或是CBA。

即將年滿32歲的林書豪，本季打了43場比賽，平均上場時間32.4分鐘，繳出22.4分、5.6籃板、5.6助攻、1.9抄截的平均數據。

林書豪表示，「這兩天有些難過，四強賽面對廣東宏遠，兩隊實力都很強，但對方一邊打球一邊打人，打球，只要你不是故意要你的對手受傷，我可以接受這些東西。可是有些小動作，如果是故意的，或者如果裁判不保護球員，那就不公平了，我希望用很安全的方式去打，身體受創不會那麼快恢復。」

林書豪說，「季後賽開打前我告訴經紀人和團隊什麼都先別談，讓我好好地將專注力全部放在季後賽，至於下個賽季去留，得等我的情緒恢復之後再說，目前還不會作出任何決定。」

(中時 )