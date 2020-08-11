基隆市安樂區四維公園7月剪綵啟用，其中有許多新的遊樂設施，吸引大批親子前往休憩。（吳康瑋攝）

基隆市安樂區四維公園攀爬繩、盪鞦韆，不斷有民眾反映被「電」到，圖為帶孫子前往遊憩，但被電到的阿嬤。（吳康瑋攝）

基隆市安樂區四維公園7月才剛落成，現場設置許多遊樂設施，吸引不少親子前往遊憩，但有家長反映在陪小朋友玩的過程中，一再被設施「電」到，宛如觸電一樣，讓大家嚇到不敢玩，體育場王姓承辦人員11日到場了解，初步排除一旁的手機充電座漏電的可能性，而專業技師則認為，新設的大片人工草皮，在乾燥時容易引發靜電，未來將設置灑水系統，避免民眾再度遭受電擊。

市民杜張群指出，自己老婆為公園旁安親班的老師，每次課前都會帶學生去大草皮玩，但除了小朋友喜歡攀爬的繩索，連盪鞦韆、蹺蹺板，每天都有小朋友被電到，他指出，從公園完工後，就有很多小朋友及家長被電到，不知道是不是因為多了露天手機充電導致，他提醒民眾要玩時，千萬要做好心裡準備。

一名阿嬤當天帶著孫子到公園玩，她說，自己被電到嚇了一大跳，雖然電力沒有像電線那麼強，但手掌整片麻麻的，讓她心有餘悸，以後也不敢再帶孫子到這個公園遊玩；現場一群大小朋友奔跑嬉戲、攀爬繩索都說「我們都被電過」；一名男童林竣宇回憶起觸電當下，心裡仍毛毛的，他說，平常都跟媽媽來公園，但一摸爬繩就被電到，讓他根本不敢去玩，生怕下一次發生意外，就不只觸電這麼簡單。

基隆高中吳旭明老師指出，碰到前瞬間電一下，未持續觸電就是靜電，不同材質各自帶正負電，在摩擦接觸時不帶電或帶異性電的物體，會使電子轉移，產生電流導致觸電，他說，一般公園常見的塑膠溜滑梯在乾燥時，只要多溜幾次就很容易產生帶電，這時用手觸摸就會被電到，議員鄭愷玲也呼籲，負責單位基隆市體育場，儘速找出原因，並且維持草皮區的濕度，避免過於乾燥。

(中時 )