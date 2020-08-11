遊戲營運商真好玩（8491）旗下新作海外營運傳捷報，《天啟紀元》繼在台灣推出搶下雙平台冠亞軍寶座以外，7月底正式登陸韓國，推出後在市場中獲得好評，首日上線人數達5萬人，推出滿10天後即擠入韓國Google Play營收排行榜前35名，將為第三季營運帶來強勁挹注。

真好玩日前公布7月營運表現，單月營收達7,891萬元，月增11.48％。真好玩董事長周玄昆表示，因《天啟紀元》新作挹注，讓整體營收逐漸回穩，帶領營運回到軌道上。

真好玩向來擅長經營韓國遊戲市場，過去曾以《那一劍江湖》搶下韓國市場前10名，也貢獻超過40％的海外營收成績。法人表示，7月29日《天啟紀元》正式在韓國推出，上線後即獲得不錯成績，以過往真好玩成功營運經驗，將為營運再添柴火，有望帶動真好玩營收大幅成長，下半年營收獲利看俏。

周玄昆表示，據Sensor Tower調查顯示，2020年第二季韓國手遊市場手遊總下載量將近1.6億次，較去年同期增長14.5％，而Google Play和App Store手遊總收入超過11.9億美元，年成長23.8％。此外，韓國、日本及歐美市場為高ARPPU（每個付費用戶的平均收益）的國家，玩家於手遊上消費單價高於台灣玩家1.5~1.8倍，消費力道強勁。

周玄昆表示，《天啟紀元》為市場特殊題材之遊戲，且遊戲內容及遊戲特色具吸引力，尤以超現實的社群交友及對戰兩大系統，受到不少玩家喜愛。而以市場面來看，與去年相比，今年韓國手遊市場不管在遊戲下載或收入上都有明顯成長，顯示玩家購買力強，真好玩此時在韓國推出《天啟紀元》，更能有效把握市場機會點。

真好玩於7月初展開韓國《天啟紀元》事前預約活動就已經吸引近30萬名玩家參與，而正式在韓國推出後，版本也是台灣優化的遊戲版本，不論在遊戲留存、付費等皆有明顯成長，更取得Google Play平台的遊戲推薦，營收亦搶進排行榜前35名內。預期挾帶超高人氣以及過去成功的營運經驗，在台灣、韓國兩地市場雙引擎貢獻下，將可望帶動真好玩第三季業績後續表現看俏。

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