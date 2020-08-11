CYBERSEC 2020臺灣資安大會11日在南港展覽館二館登場，集結超過250個國內外知名資安品牌，展出臺灣市場上最新、最完整的資安防護解決方案。總統蔡英文在台灣資安大會中致詞強調，未來接下來將在「資安即國安」的前提下，完成資安法的施行與國安法的修正，同時將加速成立「數位發展部」，搶先佈局AI人工智慧以及物聯網的資安應用，並強化政府關鍵基礎設施，建立以「數據驅動」為核心的主動防禦系統。

臺灣因為防疫成功，成為武漢肺炎疫情爆發後，全球第一個能夠正常舉辦大型資安會議、讓資安產業得以持續運轉的國家，在國際上備受矚目。本次的台灣資安大會中，總統蔡英文、國家安全委員會秘書長顧立雄、行政院副院長沈榮津、行政院政務委員唐鳳、經濟部部長王美花、科技部部長吳政忠、國安會諮詢委員李漢銘、金融監督管理委員會主委黃天牧、國家通訊傳播委員會主委陳耀祥等皆親臨現場。

蔡英文表示，臺灣將在5+2產業創新的基礎上，繼續打造六大核心戰略產業。「其中，與國家安全及整體產業發展息息相關的就是資安產業。」

蔡英文表示，臺灣科技防疫實力受到全球矚目，但許多境外勢力及惡意威脅層級節節升高，加上網路攻擊同時混合不同攻擊手法，企圖利用社群和網路的開放性，竊取企業的營業機密以及智慧財產權，甚至影響台灣的民主體制。面對這些嚴峻的國際情勢，「我們必須提高戰略思維的層級，以及更完善的資安應對策略，才能繼續發展臺灣的數位科技實力，同時維持國家產業的核心競爭力。」

蔡英文也指出，未來將加速成立「數位發展部」，搶先佈局AI人工智慧及物聯網的資安應用，同時強化政府關鍵基礎設施，並建立以「數據驅動」為核心的主動防禦體系，達到超前部署目標。結合5G與數位轉型，提升臺灣整體數位國力；藉由這些關鍵目標的實踐，打造被世界信任的資安系統及產業鏈。

CYBERSEC 2020臺灣資安大會首度在南港展覽館二館登場，一舉將臺灣的專業資安會展提升至國際水準。其中「臺灣資安大展」集結超過250個國內外知名資安品牌，展出臺灣市場上最新、最完整的資安防護解決方案。臺灣資安大會的議程則破記錄地以單日13軌同步議程的規模登場，內容涵蓋上百場技術演講、攻防演練實戰課程、資安長論壇、產業與政策對談，以及金融安全、IoT物聯網安全、OT工控安全、AI安全、供應鏈安全、資安事件應變（IR & CSIRT）、資訊戰、駭客攻防等主題的12場資安專業論壇，提供最豐富的資安議題，以及最多樣的資安交流。

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