鑄件大廠永冠-KY今日法說會表示，受惠風電動能需求上揚，永冠上半年揮別營運谷底，由虧轉盈，預期明年全球風機市場持續暢旺，注塑機及產業機械明年景氣也會回溫，2021年出貨優於2020年。永冠斥資在台灣台中港及泰國建新廠，預計2023年全面投產，台灣、中國大陸及泰國三地工廠年產能合計25萬噸以上，2024年將攀升至30萬噸以上。

永冠第二季合併營收21.36億元，營業毛利4.65億元，營業利益1.54億元、稅後淨利1.93億元，EPS為1.82元。上半年合併營收32.66億元，營業毛利5.92億元，營業利益0.43億元，稅後淨利0.8億元，彌補第一季每股虧損1.06元，EPS回升至0.75元。

永冠投資人關係協理兼發言人蔡承志指出，依據麥肯錫預測，全球經濟景氣會在今年第四季落底，明年第一季開始復甦，大陸、歐洲及美國汽車市場慢慢復甦力道，其中大陸復甦力道比較強勁，帶動明年注塑機需求回溫，2020年出貨目標16.5萬～17.5萬噸，2021年出貨將優於2020年。

永冠斥資52.2億元，下週二(18日)在台中港區設廠，由永冠董事長張賢銘舉行動土典禮，行政院副院長沈榮津、經濟部長王美花都受邀出席，預計2022年初試量產，2022年3月量產。

永冠表示，永冠以台中港廠做為生產基地，年產能8～10萬噸，主要生產10MW以上大型離岸風機鑄件為主，與西門子歌美颯攜手開發14MW大型離岸風機，除供應台灣市場外，也要進軍亞太及歐美市場，永冠與西門子歌美颯及三菱重工維特斯兩風機大廠簽署附條件合同，供應臺灣市場所需鑄件。其中台中港區供應西門子歌美颯年需求3萬噸，歐美及亞太市場5萬噸。

張賢銘指出，中美貿易戰，美國雖對大陸加徵25％反傾銷稅，去全球化趨勢下，台灣及東南亞新產能，可作為客戶分散風險之選。況且美國不可能設離岸風機供應鏈，永冠有信心可以吃到美國離岸風機商機。台中港廠與兩大離岸風機廠簽約，可年生產8～10萬噸。

永冠指出，多年前，永冠取得泰國968,000平方米土地，由於新冠肺炎疫情，影響泰國政府經濟發展目標，泰國政府今年4月提出工業用地8年免稅及5年減半投資優惠措施。7月已向泰國政府提出申請，的9月可取得許可，預計2021年動工興建，2023年完工啟用，永冠初期投資金額10～15億元，最終達20多億元，主要生產注塑機、產業機械及6MW風機鑄件。

永冠策略長李奕倉指出，永冠策略是大陸廠生產供應大陸市場需求，台灣及泰國供應大陸以外的市場。我政府釋出離岸風機1GW～1.5GW商機，海外市場需求持續上升，有能力生產離岸風機全球只有歐洲及大陸兩聚落，但歐洲產能不足，大陸又面臨全球去中化，永冠經營團隊有信心對於滿足2024年離岸風機產能輸出。

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