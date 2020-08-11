雲林縣長青食堂因疫情影響，3月起供餐不共餐，直到5月才恢復共餐，但最近境外移入確診個案增多，11日元長鄉瓦磘長青食堂啟用，大家高興之餘也不忘保持安全距離、飯前飯後戴口罩，做好各種防疫措施。

元長鄉瓦磘社區發展協會11日舉辦長青食堂揭牌儀式，由雲林縣副縣長謝淑亞、社區發展協會理事長陳界維等人共同主持，30餘名長輩在此享用佳餚，用餐時20餘名志工幫忙打飯菜，同時提醒長輩疫情還未完全消退，不要忘了防疫。

謝淑亞表示，今年面對最艱難的新冠肺炎考驗，感謝瓦磘社區發展協會克服困難推展長者福利，讓長輩可以透過社區鄰里們的陪伴加強心理素質，在面對疫情時不會擔心害怕，目前全縣已開辦118處長青食堂，逐步實現在地老化政策。

縣社會處處長林文志表示，雲林縣是全國老化第3高縣市，且老化情況有持續增加趨勢，雲林縣政府面對人口老化問題，積極推動長照2.0服務，除了廣設長青食堂，還有138處社區照顧關懷據點，鼓勵長輩們走出家門參與社區活動，接受外界訊息讓頭腦更靈活。

針對最近境外移入確診個案增多，中央流行疫情指揮中心日前宣布8大場所需戴口罩，林文志說目前並未強制要求到長青食堂的長者戴口罩，但會宣導保持安全距離、飯前飯後盡量戴口罩，同時加強食堂消毒，讓長者吃得開心且安全。

(中時 )