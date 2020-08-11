今年在新冠疫情持續影響下，造成全球的供應鏈物流、原物料供應及人力流動面臨斷鏈危機，台灣企業如何因應後疫情時代的全球產業鏈分工、重組成為重要課題。多位專家指出，全球供應鏈從長鏈走向短鏈時代，需加強包含順應工業4.0趨勢調整、強化供應鏈韌性、轉型為敏捷製造，並脫離世界工廠模式，改為更貼近終端客戶的模式。

安永會計師事務所與台灣玉山科技協會11日共同舉辦「2020 玉山安永科技論壇：後疫情時代－企業風險管理及供應鏈布局展望」，邀請產官學3方剖析企業邁向後疫情時代的新經濟對策與契機，為台灣企業打造良好的產業供應鏈。

今年因美中貿易戰及新冠肺炎疫情的雙重衝擊，大幅影響全球經濟並造成許多產業變化，國際分工型態也由長鏈型態，逐漸轉變為部分重疊的短鏈模式，以降低供應鏈斷鏈風險。

出席的國發會副主委鄭貞茂指出，在此趨勢下掌握國際關鍵技術將是未來產業發展關鍵，台灣須因應產業發展策略，包括提升國際產業鏈地位、強化供應鏈韌性、順應工業4.0趨勢調整、善用數位轉型及產業升級優勢等。

鄭貞茂也強調政府將在「5＋2產業創新」既有基礎上，積極推動「六大核心戰略產業」，強化產業因應內外在衝擊韌性，讓台灣能在全球供應鏈扮演關鍵角色。

透過線上與會的安永亞太區諮詢市場合夥人容永康則指出，各國2020年GDP衰退，預估要到2021年才會回升至過往水平。而在後疫情時代，認為台灣企業的供應鏈必須由原本的精實，轉型為敏捷製造的新系統以符合消費者的需求。

安永企業管理諮詢公司總經理黃昶勳也指出，企業需脫離世界工廠模式，改貼近終端客戶，建立各地供應與營運中心，並在考量成本及優惠下，企業進行搬遷、擴展或合併營運。

(旺報 )