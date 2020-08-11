娛樂8點半》90年代是香港三級片的巔峰，捧紅葉玉卿、李麗珍、邱淑珍等紅遍兩岸三地的感女神，其中又以李華月最為大膽、豪放，不僅曾在文武廟前拍攝露四點寫真集，還是唯一一個敢「真槍實彈」拍攝三級片的女星！

李華月外型雖不出眾，但靠著大膽又前衛的行事風格，在演藝圈殺出一片天，曾演過《聊齋艷譚》、《羔羊醫生》、《虐之戀》、《八仙飯店之人肉叉燒包》、《滿清禁宮奇案》等多部三級片，1995年她乾脆自己當導演，自費拍攝三級片《血戀》。

李華月真槍實彈拍攝三級片《血戀》。(取自百度)

在當年民風保守的年代，《血戀》不僅是第一部把「玩鱔」橋段搬上大螢幕的電影，且女主角李華月當年公開徵求男主角，還要求一個重口味條件，引爆全港熱議。

原來李華月不僅要求男主角必須「真槍實彈」拍床戲，還不能戴保險套！據悉，她當時屬意的第一人選為三級片男星翁世傑，但因翁無法接受不戴套的條件，最終由新人陳偉狄演出。

果然這部驚世駭俗的《血戀》一上映就引爆討論話題，締造近400萬港幣的票房佳績。而李華月打鐵趁熱，更順勢推出「四點盡露」寫真集，在拍攝過程中，還因為她跑到上環文武廟前全裸取景，挨轟褻瀆神明，引發外界譁然。

曾與李華月合作《八仙飯店之人肉叉燒包》的影帝黃秋生，昔日也曾爆料《血戀》內幕。他說有些女星是被逼著拍三級片，但有些人是自己很享受，透露在拍完《叉燒包》後，李華月曾打給他，跟他說有一部戲他們倆是主角，但要真的做。黃秋生一聽立刻拒絕，「後來她就自己去拍了，只可以用恐怖來形容，據說她找了一個臨時演員去演，拍完之後據說心理變態要看醫生。」

1996年，李華月再度推出《血戀2》，可惜票房慘澹」，後來2001年她拍完美國本土製作的動作片《THE GHOST》後，就徹底淡出影壇，絕跡演藝圈。然而在演藝圈消失10多年後，李華月2013年再次被港媒直擊出現在中環蘭桂坊，那時已57歲的她，臉上未施脂粉，但穿著依舊豪放，無袖長洋裝沒穿內衣，只可惜一路上都未被認出。

(中時新聞網)