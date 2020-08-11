首次申辦護照一站式服務，11日在台東戶政事務所開辦。（莊哲權攝）

台東地處偏遠，民眾申辦護照必須往返波奔，由內政部及外交部合作開辦「首次申請護照親辦一處收件全程服務」措施，11日在台東戶政事務所開辦，約8個工作天，就可以到原申辦的戶所領取護照。

申辦護照更便民！台東縣長饒慶鈴表示即日起，首次申請護照的鄉親，可就近至各戶政事務所辦理人別確認後，同時完成護照及自動通關的申辦作業，民眾再憑繳費單至超商、郵局繳交護照規費後，大約8個工作天，就可以到原申辦的戶所領取護照，或付郵資後直接寄到指定地址。

饒慶鈴指出，台東縣地處偏遠，鄉親申請護照必須到外縣市，舟車勞頓，非常不便，感謝內政、外交二部攜手合作，讓鄉親在首次申辦護照時，省時省力，享受更便利、快速的一站式服務。

立委劉櫂豪回想起1996年第1次出國，為省下500元的護照代辦費，自己跑過無數複雜的行政流程。後隨著時代演進，護照辦理手續相對簡便，但對台東鄉親而言，仍需長途跋涉至其他縣市辦理。感謝外交部透過中央及地方合作，日後鄉親可直接在戶政事務所一站式完成，為民眾帶來更便利的生活。

(中時 )