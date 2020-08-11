基隆市文化局長陳靜萍指出，紙風車把經典劇碼「巫頂環遊世界」帶到基隆，首場將於15日在港西碼頭演出。（吳康瑋攝）

基隆市文化局攜手稅務局舉辦「2020藝術進區」，並邀請紙風車走進基隆，把經典劇碼「巫頂環遊世界」帶到港邊及校園，首場將於15日在港西碼頭演出，基隆市副市長林永發指出，藝術進區已連續辦理第4年，每年都邀請藝文團體走進社區，獲得很大的迴響，今年市府更推出線上劇場創意徵選，以實際行動支持在地藝文發展。

文化局長陳靜萍說，藝術進區的演出深具台灣的特色文化，而紙風車劇團更是兒童劇的優質選擇，市府希望藉由紙風車的藝術風采，為大家帶來藝文歡笑，也帶給在地大小朋友一個快樂又充實的暑假。

她強調，除了辦理藝術進區，市府也用行動力挺藝文工作者，鼓勵設籍基隆市的朋友，踴躍投稿「紙風車返笑日」線上劇場的一分鐘創意影片，只要入圍即可獲得由基隆市政府提供的3,000元獎金，共計50個名額，影片主題不限，歡迎大家發揮創意，到「紙風車返笑日」投稿拿獎金，讓創作者不至於因為疫情失去舞台。

紙風車劇團指出，活動巡演基隆市三區，皆為免費自由入場，晚上7點開演，第一場於15日在基隆港西1B碼頭登場，第二場則將走入校園，於22日在暖暖區碇內國小舉行，最後壓軸場則於23日在安樂區建德國小演出，歡迎大朋友小朋友手牽手看戲，藝起歡樂FUN暑假。

(中時 )