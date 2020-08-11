台積電今(11)日董事會決議，核准配發2020第2季之每股現金股利2.5元，將在今年12月17日除息，並於2021年1月14日發放，並首度發行無擔保美金公司債，額度不高於10億元美金。

台積電董事會決議，2020年第 2 季配息 2.5 元，配息基準日訂定為 12 月 23 日，除息交易日為 12 月 17 日，將於2021年 1 月 14 日發放現金股利。台積電 ADR 除息交易日與普通股一致，同樣訂定在 12 月 17 日，配息基準日則訂為 12 月 18 日。

台積電董事會核准資本預算約52億7,160萬元美金（約新台幣1,528億7,810萬元），將用在建置及擴充先進製程產能、建置特殊製程產能、建置先進封裝產能、廠房興建與廠務設施工程及資本化租賃資產，以及2020年第4季研發資本預算與經常性資本預算。

台積電在今年上半年核准2次發行無擔保公司債後，首次核准發行10億美金額度內的無擔保美金公司債，並核准於不高於 30 億美金額度內，為 100% 持股海外子公司 TSMC Global 募集無擔保美金公司債提供保證，以支應本公司產能擴充之資金需求。

此外，台積電董事會核准擢昇本公司業務開發組織副總經理張曉強博士為資深副總經理。

(中時新聞網)