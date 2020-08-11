俄羅斯總統普丁今(11)日宣布，全球首款對抗新冠肺炎病毒疫苗在俄註冊，普丁還透露他的女兒已經接種疫苗。俄羅斯領先全球註冊首款對抗新冠肺炎的疫苗，且普丁女兒也接種的消息傳出，引起台灣網友熱議，並驚嘆俄羅斯人不愧是戰鬥民族。

俄羅斯衛星通訊社報導，俄羅斯總統普京宣佈，首款新冠病毒疫苗在俄註冊。同時，他也在政府成員會議上表示，就他所知，這是新冠病毒疫苗全球首次註冊，他也希望外國的朋友可以推進相關工作，讓世界藥物和疫苗市場上能夠出現足夠多的可用產品。

俄羅斯衛生部長穆拉什科表示，首款新冠疫苗將在兩個平台生產，包括加馬列伊中心，並指出，這款新冠疫苗表現出高效性和安全性，未來將繼續進行臨床測試。而普丁也透露，他的一個女兒已接種這款疫苗，目前感覺良好。

這則新聞引起台灣網友的關注，許多網友在PTT上熱烈討論此事。有不少網友表示，「戰鬥民族」、「戰鬥民族用的疫苗我不敢用」、「戰鬥民族，連戰病毒都狂」、「真不愧是戰鬥民族」、「太厲害啦！果然是戰鬥民族」。

此外，還有網友討論起俄羅斯疫苗的成分，「伏特加點滴」、「不就伏特加」、「其實是伏特加」、「成分：99%伏特加、1%不明」、「未看先猜疫苗成份有伏特加」；甚至還有網友討論起普丁的女兒接種疫苗一事，「就是證明疫苗沒問題啊，普丁女兒都敢先接種」、「研發人員現在可能屁滾尿流的在求天主保祐普丁女兒」。

網友在PTT上討論俄羅斯研發疫苗領先。(取自PTT)

(中時 )