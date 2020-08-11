兩人牽手照只是錯位圖。（圖／翻攝自微博）

48歲大陸男歌手沙寶亮和演員妻子朱娜結婚20年，育有一女，近日男方被拍到與合作過電視劇《骨董局中局2》的美女演員戴笑盈在外吃飯，還有疑似牽手畫面，在網上掀起熱議，經紀公司則立刻發聲明回應。

大陸八卦媒體「吃瓜小哥真相君」PO出一段沙寶亮和戴笑盈一起去餐廳吃飯的影片，兩人後來搭同台車回飯店，在女方下車時，還有疑似牽手的畫面，被陸媒形容關係看似曖昧，質疑男方出軌。

沙寶亮和戴笑盈被拍到一起吃飯，其實是一大群朋友聚餐。（圖／翻攝自微博）

沙寶亮公司聲明。（圖／翻攝自微博）

不過，事實上，沙寶亮和戴笑盈根本不是獨自約會，他們是和一大群朋友聚餐，媒體卻只放出2人的單獨照，至於所謂的牽手照更是錯位圖，吸引不少網友痛批八卦媒體「看圖說故事」、「正常朋友聚餐被說成這樣，無語了」、「狗仔亂造謠，太過份了吧」。

而沙寶亮所屬經紀公司10日就發出嚴正聲明，「近期沙寶亮先生與劇組朋友及工作人員在某餐廳正常就餐，部分網路媒體發布內容為不實言論及誤導性言論。」否認沙寶亮和戴笑盈出軌傳聞，希望大家不要再造謠傳謠，公司將保留追究法律責任的權利。

(中時新聞網)