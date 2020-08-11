轉換跑道看過來，台南市政府15日將在善化區文康育樂中心舉行今年第2場大型徵才活動「台南好生活、台南呷頭路」就業博覽會，現場共有包括台積電、長榮鋼鐵、生達化學製藥、大潤發、美廉社等73家廠商釋出6653工作機會，其中月薪超過3萬的就有2860個職缺。

台南市長黃偉哲表示，從人力銀行網站做的網路民調顯示，全台35到45歲的上班族中，有4成想要移居台南，另外從近3年6都工作機會的變化發現來看，台南市全職職缺數字呈現正成長，這是正面訊息，顯示出南市無論是新產業進駐、傳統產業優化的過程中，對人才需求都日益增加。

勞工局指出，這次就業博覽會主要提供「在地工作」機會，光是善化區及鄰近區域的20家廠商就釋出4873個工作機會，也有部分廠商開啟線上徵才，民眾上網登錄就有應徵機會。

活動現場提供包括「求職接駁車」、「求職顧健康」、「妝髮水噹噹」、「CPAS職涯諮詢」等多項加值服務，另外也設置南科就業導覽專車，當天上午11點由活動會場出發，歡迎民眾報名參加。

為鼓勵求職者踴躍投遞履歷找工作，善化區在地商圈也提供好康禮品，活動當天只要投3家履歷，就能參加南科贊美酒店住宿券的摸彩活動，另外還有手提袋、旅行背包、計步器、手電筒、善化農會枝仔冰等求職兌換好康禮，數量有限，送完為止。

(中時 )