台中市議員徐瑄灃雇用怪手意圖開挖重劃區土方，勘查地下是否掩埋廢棄物，遭重劃會及多位地主抗拒阻擋。（民眾提供／王文吉台中傳真）

台中市議員徐瑄灃雇用怪手意圖開挖重劃區土方，勘查地下是否掩埋廢棄物，遭重劃會及多位地主抗拒阻擋。（民眾提供／王文吉台中傳真）

位於台中神岡的大夫第自辦重劃案紛爭多年，有民眾直指土地遭掩埋廢棄物，市議員徐瑄灃接獲陳情，11日上午會同相關單位會勘，並調派怪手意圖開挖。重劃會怒斥開挖不合法，還有多位地主高呼罷免，所幸員警疏導雙方未發生衝突，僵持1個多小時後機具才撤離。

台中神岡大夫第自辦市地重劃2013年成立重劃會，2016年5月重劃區已核備開工，陸續施作側溝工程，但少數反對重劃地主拒絕拆遷，且不願領取地上物拆遷補償費。同意重劃全體地主要求重劃會依法提請台中市政府進行個案調處，以維護參與重劃土地所有權人權益。

民眾檢舉重劃區內遭埋廢棄物，地政局日前行文重劃會配合調派怪手開挖。重劃科長陳芸宏表示，大夫地重劃會因計畫道路拆遷地上物爭議，已停工2年，因民眾檢舉土地遭埋廢棄物，開挖4公尺未發現環保局認定的廢棄物。

台中市議員徐瑄灃11日上午二度召集相關單位前往會勘，地政局也事先行文重劃會到場開門，但部分地主質疑不合法，並阻擋怪手進入，氣氛一度緊張，甚至有人高喊罷免，幸好在場警察人員疏導，雙方未發生衝突。

徐瑄灃服務處執行長林經緯表示，因接獲民眾陳情，11日上午雇請怪手到場，並會同政風處、環保局、地政局等單位到勘，由於部分地主反對，最後並未開挖，對於罷免表示尊重。

(中時 )