儘管今年上半年新冠肺炎(COVID-19)疫情衝擊，營收比去年同期年減14.65％，大田精密（8924）因開發高附加價值產品、以及生產自動化的整體效益顯現，今年上半年每股稅後盈餘仍達2.09元，由於高爾夫市場即將步入傳統的旺季，疫情如能獲得緩解，美日市場需求將復甦，業績可期，第三季可望優於第二季，全年展望樂觀。

大田11日召開董事會，通過109年第二季合併財務表，單季營收約8.24億元，每股稅後盈餘1.66元，同時，通過經會計師核閱的109年上半年度財務報表，今年上半年合併營收約15.50億元，年減約14.65％，上半年淨利1.10億元，每股稅後盈餘約2.09元。

大田董事長李孔文11日表示，今年上半年如果沒有提列櫻之田結束營運的費用，每股稅後盈餘可達2.88元，因為，櫻之田結束營運的一次性費用提列，大約侵蝕每股0.79元的獲利。

不過，櫻之田結束之後，碳纖維自行車架的專業代工，已經轉由大田百分之百子公司惠州領航複材科技承接，李孔文指出，領航複材科技雖然成立只有半年的時間，現在已經開始獲利，因為疫情帶動自行車的大量需求，領航複材科技的訂單，也因客戶正積極要求產能，碳纖維自行車架已排到明年。

他說，今年度受到新冠肺炎疫情影響，上半年高爾夫消費市場買氣，明顯未如往常，大田的客戶多元，也受到疫情影響，使得營收比去年同期下滑，但，因為大田開發高附加價值產品、以及生產自動化的整體效益顯現，第二季的營業毛利率才能達到29.37％，比去年同期的28.83％還高，成為創造獲利的重要關鍵。

李孔文指出，大田今年7月單月合併營收3.64億元，年增約2.31％，除了比6月的2.66億元，月增36.57％，更是今年度的業績新高，下半年，隨著美日高爾夫消費市場買氣反彈，各大高爾夫巡迴賽事，陸續復賽，又值高爾夫傳統旺季的多重助攻下，高爾夫產業前景可期。

他說，大田美系主要客戶以其獨特的行銷手法，逆勢行銷，操作奏效，球具熱賣，持續增加下單，預期將為公司帶來相對穩定的收益。

(工商 )