彰化銀行致力履行企業社會責任獲肯定，11日榮獲2020卓越銀行評比非金控類別「最佳企業社會責任獎」。

這次評選由卓越雜誌委託世新大學民調中心，以網路問卷調查方式，瞭解臺灣銀行業之形象、服務、創新與潛力之現況，再綜合評比決選出獲獎單位。彰銀長期以來持續關注社會脈動，將環境(E)、社會(S)、治理(G)納入永續經營策略，在履行企業社會責任方面有傑出的表現。

在環境面向，面對氣候變遷的挑戰，彰銀自發性導入ISO 14001環境管理系統、ISO 50001能源管理系統及ISO 14064-1溫室氣體盤查，持續推廣節能減碳，降低對環境的傷害，獲得國際碳揭露組織(CDP)調升2019年度氣候變遷問卷評等評級為管理(B)級。

在社會關懷方面，彰銀將員工視為企業最重要的資產，提供完善的薪酬制度及多元福利措施，積極改善工作場所職業安全衛生，領先同業完成ISO 45001：2018職業安全衛生管理系統美國ANAB與臺灣TAF雙驗證，致力打造幸福職場，並本著「取之於社會、用之於社會」的回饋精神，積極辦理各項社會公益活動，持續關懷偏鄉弱勢家庭、清寒學生、長者等對象，落實對社會的愛與責任，啟動善循環。

在公司治理方面，彰銀在地深耕已逾一世紀，本著「堅實經營、服務大眾」的精神，以及「服務」、「效率」、「創新」的經營理念，善用金融科技，提供客戶更便捷、更周延、更適切的金融服務，並在發展金融核心業務的同時，積極推動各項強化公司治理之措施，包括：設置永續經營委員會，將企業社會責任推動工作隸屬層級提升至董事會；設置公司治理主管，強化公司治理效能；因推展公司治理成效卓著，於第6屆公司治理評鑑中名列前5％，同時一舉奪得金融保險類產業前4名。

彰銀表示，未來將持續關注國際永續發展議題，以誠信正直堅守對各利害關係人的承諾，精進公司治理，善盡企業社會責任。

(工商 )