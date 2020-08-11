台灣防疫有成，CYBERSEC 2020 台灣資安大會11日如期登場。由於全球企業資安問題頻傳，總統蔡英文及國安會、金管會等出席，強調台灣防疫也要「防駭」；會場有逾250家國內外知名廠商參與，而國泰投信也以4個月前甫發行的「網路資安ETF（00875）」成為史上第一家參展的金融業代表，在會場上顯得獨樹一幟。

國泰投信2020年初推出亞洲第一檔聚焦防駭產業的國泰網路資安ETF，囊括全球7大國、55家頂尖資安公司，國泰投信張雍川總經理表示，為了讓更多人認識國泰網路資安ETF這檔符合潮流的投資工具，這回參展2020臺灣資安大會，而今年新冠疫情帶動的遠距商機，使資安產業成為今年美股中的當紅炸子雞，資安相關支出也躍居企業在資訊預算的首位，資安商機是長期投資趨勢。

趨勢科技為全球網路資安解決方案領導廠商，是該檔ETF中成分股之一，受邀與會的趨勢科技台灣暨香港區總經理洪偉淦指出，企業、工廠、甚至家庭工作者在2020年預期將導入更多智慧連網設備，雲端應用服務的使用亦更頻繁，企業面對的資安管理議題不僅複雜度升高，與商業永續經營的關聯性更勝以往，如何提升內部資安防禦的能見度，為企業執行長及資安長應該重視的經營議題之一。

據研究機構Gartner預測，2020年全球資安支出金額將達1,730億美元，而且2019年至2026年，八年成長率達70％，並且有7成企業今年將提升網路資安做為首要任務，長期趨勢確立。

(工商 )