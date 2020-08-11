聚北海道昆布鍋新型態概念店進軍中壢SOGO，食材新鮮肉控、海鮮控都能滿足。(呂筱蟬攝)

聚北海道昆布鍋新型態概念店進軍中壢SOGO，食材新鮮肉控、海鮮控都能滿足。(呂筱蟬攝)

聚北海道昆布鍋新型態概念店進軍中壢SOGO，食材新鮮肉控、海鮮控都能滿足。(呂筱蟬攝)

王品集團旗下「聚北海道昆布鍋」進駐中壢SOGO，全面升級為新型態概念店，店內設有自助吧，包括新鮮野菜、霜淇淋、甜點與飲料，最低只要268元就能享受無限放題的超值體驗，肉肉控、海鮮族在「聚北海道鍋物」都能一次滿足。

「聚北海道鍋物」新型態店，桌面下貼心增設手機充電座，讓消費者邊吃邊拍怎樣都有電。新型態店也推出只要268元，即可享用野菜無限放題，精選多款當日新鮮直送蔬菜、特色風味野菜，並依照季節替換只提供最好的給消費者。

特色副食包含海藻昆布烏龍麵、日本讚岐烏龍沾麵、博多拉麵等，讓吃火鍋有多種不同搭配吃法，甜點由札幌風味牛奶與抹茶口味霜淇淋，為夏日吃火鍋做完美的結尾。

北海道牛奶湯升級版，主廚以香濃牛奶富含膠質豚骨昆布湯底揉合出，源自於札幌的人氣美味鍋物「札幌起司牛奶湯」，最驚喜得是有熊出沒，附上可愛的乳白色北極熊在鍋內泡湯，融入湯底後令讓味道濃郁，還有桌邊現刨起司服務，口感香醇有層次，推薦涮煮肉類主餐，現在無法出國，就讓這札幌起司牛奶鍋一解想念北海道之苦，令人難忘的銷魂滋味。

(中時 )