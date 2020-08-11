大陸江蘇鎮江金山寺風景區是知名的觀光景點，吸引不少遊客前往，卻同時也有一票乞丐一次排齊地坐在路邊。但有知情人士爆料，其中一位老婦根本是是「乞討釘子戶」，一乞討就是20年，甚至還買車買房，社會救助站員工一到，這群人反而一哄而散。

根據《看看新聞》報導，大陸江蘇鎮江金山寺風景區外總是駐足一群人在路邊乞討，據當地人說法，他們更像是一群「職業乞丐」，每天按時打卡上班。一位當地的工作人員透露，其中一名老婦在該地已乞討20年，並不是錢難賺，而是錢太好賺。更向該工作人員透露「賺了不少錢，還買房子了，兒子媳婦都搬回家住了」。

當地的工作人員透露，其中一名老婦在該地已乞討20年，並不是錢難賺，而是錢太好賺。（摘自看看新聞）

風景區保全則表示「有時後天氣不好，還看到老婦兒子開車送她過來，直呼「你這樣要讓我們怎麼講？」據了解，那些盤據在風景區的職業乞丐們，很少是真正需要得到救助。鎮江救助站受理科科長王橘龍受訪表示，他們已到當地進行多次勸導，乞討者經勸導後便會離去，「但無法從根本上去杜絕她這樣的行為」。

王橘龍指出，救助站原則就是8個字「自願受助，無償救助」。救助是以自願為前提，當事人（乞討者）必須自願受到救助，否則這些救助站工作人員也都愛莫能助。真的要解決「乞討釘子戶」問題，恐怕要聯合城管、公安單位一起行動了。

當地救助站人員指出，當事人（乞討者）必須自願受到救助，否則這些救助站工作人員也都愛莫能助。（圖／Shutterstock）

(中時新聞網)