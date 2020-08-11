目前在基隆市要塞司令部眷舍的「沙灣Villa」已搶先開放，但其他裝置要等到17日才全面開放。（基隆市府觀銷處提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市政府觀銷處推出文化觀光新品牌「時空漫遊指南」，以海洋港邊漁船聲及廟口夜市攤位叫賣等10種聲音，結合音樂創作，展出8處藝術裝置，第一個推出的就在近期修復完畢的市定古蹟「要塞司令部校官眷舍」，策展人張鐵志說，該處配合「沙灣Villa」設置海浪的聲音，讓民眾來基隆觀光，也能挖掘歷史的奧秘。

基隆副市長林永發指出，在「大基隆歷史場景再現整合計畫」推動下，市府不斷保存、修復多數歷史空間，也典藏了許多基隆過往的在地故事，這次市府別出心裁，以在地聲音作為策展方式，讓旅客踏入基隆，就可以在轉運站及郵輪上，聽到屬於基隆的在地環境音樂，讓「聽覺」成為認識基隆的第一步。

張鐵志指出，展覽是以民眾挑選出最有基隆味的聲音，再結合科技互動，組成一系列充滿巧思的藝術裝置，其中，人氣最高的是分別代表基隆的就是海港和夜市的「大航海時代出口」及「夜市人生」，他說，每個聲音都具有在地獨特的風情，像八斗子與和平島，就因為海岸地形不同，隨著海浪拍打，所顯現的聲音也不盡相同。

觀銷處長曾姿雯表示，基隆具有豐富的歷史元素，透過設計、文化與城市行銷的跨領域結合，將從音樂創作帶領旅客認識港都之美，她說，目前在要塞司令部眷舍的「沙灣Villa」已搶先開放，但其它裝置要等到17日才全面開放，該展覽將延續至明年的城市博覽會，讓世界看見基隆設計力。

(中時 )