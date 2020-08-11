花旗銀行中國經濟學家劉利剛等人在11日的報告中指出，預計到2030年人民幣將成為全球第3大支付貨幣，占比7.94％（目前1.76％）。

報告指出，人民幣在全球更大範圍的使用，將減輕與美國金融脫鉤對中國的影響，不過人民幣角色的增加不會是平穩和線性的。花旗繼續看好人民幣匯率和中國債券。

新浪財經報導，大陸從2018年開始放寬了資本管制措施，包括2020年5月給與合格境外投資者更大的自由投資中國證券和期權，以及宣佈了粵港澳跨境理財試點，而大陸的自貿區也在遍地開花，這些將提升國際貿易和金融領域中人民幣的角色。

隨著人民幣跨境支付系統的發展，人民幣目前已經可以成為大陸進口關鍵大宗商品的支付和清算貨幣。大陸也在鼓勵外國公司和投資者發行和持有更多人民幣股權／債權，來內化人民幣的使用，這也在鼓勵在岸發展出更有深度的對沖市場。

(旺報 )