美國全國廣播公司NBC記者日前獲准進入武漢病毒研究所，並對武漢病毒研究所所長和中國科學院武漢分院院長進行採訪。美國國務院發言人奧特加斯10日在推特發文稱，「8個月後，武漢病毒所仍然是謎團重重，NBC是第一個獲准進入武漢病毒所的獨立媒體，他們只是機械地重複中共的宣傳，沒有追問事實」，奧特加斯還稱，中國共產黨更喜歡保全面子，而不是拯救生命。大陸外交部發言人趙立堅今天（11日）主持例行記者會時反批，部分美國官員眼裡謊言即事實。

「恕我直言，美方個別人的表態並不令人意外，因為他們對於事實向來是有自己所謂的定義的。在他們眼裡，只要能攻擊抹黑中國，謊言即事實。」趙立堅表示，關於武漢病毒研究所管理和研究等情況，陸方科學家已經多次接受媒體採訪，從專業角度介紹了情況，沒有任何證據支持新冠病毒來自實驗室的說法，這是事實，是非常清楚的。

趙立堅表示，說到事實，陸方倒真是希望美方能向媒體開放德特里克堡基地，就美國海外200多個生物實驗室等問題公開更多事實，請世衛組織專家去美國開展溯源調查，讓美方也有機會說明真相，給美國人民和國際社會一個交代。

在回應美方發言人所謂「保全面子而不是拯救生命」言論時，趙立堅指出，美方應該反躬自省，「中國共產黨堅持人民至上，生命至上，中國政府交出的抗疫答卷，經得起時間和歷史的考驗，這與美國政黨的政治私利至上形成鮮明的對比。」

趙立堅指出，美國當前新冠病毒確診病例已經超過500萬，死亡病例超過16萬，與其機械重復甩鍋中國大陸，集中精力抗擊疫情，拯救生命才是美方真正應該做的事情。

(中時 )