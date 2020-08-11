高雄前鎮國中新任校長柯盛洋（右）曾是國內著名的排球國手，因緣際會下踏入教育界，他在教學之路利用體育所學，一舉當上校長。（洪浩軒攝）

高雄前鎮國中新任校長柯盛洋曾是國內著名的排球國手，因緣際會下踏入教育界，他在教學之路利用體育所學，一舉當上校長，破除體育人「頭腦簡單、四肢發達」的迷思，他希望學生多元學習，在各領域取得不同收穫。

柯盛洋自國中開始接觸排球運動，一直是陣中主力選手，他所屬的球隊是各個賽場的常勝軍，並時常獲選國手資格出國比賽，但命運捉弄人，柯盛洋在大學畢業前因為受傷斷了體育路，毅然決然轉換跑道一心為教育奉獻。

「當上帝關了一扇門，必定為你開扇窗」，柯盛洋並沒有因為體育夢碎而自甘墮落，轉換新環境固然辛苦，但他秉持著體育人堅持不懈的精神，持續努力精進，很快就適應新跑道，並且找到先前在排球路上的成就感，後來他發現，以前所受的體育教育無論在教學、待人處事各方面都相當管用，「多元教育」也成為柯盛洋的招牌教育理念。

柯盛洋認為，學習不應該只侷限在課本上，各個領域都有值得學習的地方，自己是體育人出身，他可以在教育領域當上校長，也是因為在體育路上吸取相當多一般人沒有經驗，直到現在都還是在不斷學習新事物，他鼓勵學生們多元發展，多嘗試新事物，就能得到更多不同的經驗，對孩子未來都相當有幫助。

(中時 )