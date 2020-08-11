中國人民銀行（大陸央行）公布2020年7月金融統計資料，7月末，廣義貨幣（M2）餘額212.55兆元（人民幣，下同），年增10.7％，增速比上月末低0.4個百分點，比上年同期高2.6個百分點；狹義貨幣（M1）餘額59.12兆元，年增長6.9％，增速分別比上月末和上年同期高0.4個和3.8個百分點；流通中貨幣（M0）餘額7.99兆元，年增9.9％。當月淨投放現金408億元。

7月末，本外幣貸款餘額172.36兆元，年增13％。月末人民幣貸款餘額166.19兆元，年增13％，增速比上月末低0.2個百分點，比上年同期高0.4個百分點。

7月人民幣貸款增加9927億元，分部門看，住戶部門貸款增加7578億元，其中，短期貸款增加1510億元，中長期貸款增加6067億元；企（事）業單位貸款增加2645億元，其中，短期貸款減少2421億元，中長期貸款增加5968億元，票據融資減少1021億元；非銀行業金融機構貸款減少270億元。

(旺報 )